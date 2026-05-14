علوم الدار

تحقيق أمنية طفل لأداء مهام رجل شرطة في أبوظبي

خلال تقديم هدية تذكارية للطفل تيم سمور (من المصدر)
15 مايو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

جسّدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قيمها الإنسانية والمجتمعية بتحقيق أمنية الطفل تيم ملهم سمور، الطالب في أكاديمية الظفرة الخاصة بمدينة العين، حيث منحته فرصة مميزة لخوض تجربة أداء مهام رجل الشرطة ليوم واحد، في مبادرة أدخلت السعادة إلى قلبه وعززت ارتباطه بالقيم الوطنية والإنسانية.
ونفّذ فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين هذه المبادرة، ضمن جهود شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع وترسيخ التواصل الإيجابي مع الأطفال وطلبة المدارس. وعاش الطفل تجربة ميدانية مميزة برفقة رجال المرور، شملت جولة في «دورية السعادة»، اطّلع خلالها على طبيعة المهام الشرطية، ودور رجال المرور في تعزيز السلامة المرورية وحفظ الأمن وخدمة المجتمع، إلى جانب تعريفه بأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور.
وأكد العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، أن تحقيق أمنية الطفل يعكس النهج الإنساني لشرطة أبوظبي وحرصها المستمر على نشر السعادة وتعزيز الشراكة المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تترك أثراً إيجابياً في نفوس الأطفال، وتسهم في ترسيخ الصورة المشرقة لرجل الشرطة بوصفه شريكاً داعماً ومسانداً لأفراد المجتمع.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأطفال وطلبة المدارس من خلال مبادرات توعوية ومجتمعية تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والثقافة المرورية لديهم، وتدعم بناء جيل واعٍ ومسؤول يدرك أهمية الأمن والسلامة في المجتمع.
وأعربت إدارة المدرسة وولي أمر الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت البهجة إلى قلب الطفل، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز لدى الأطفال مشاعر التقدير والانتماء.
وفي ختام الزيارة، قدّمت شرطة أبوظبي للطفل هدية تذكارية، عبّر من خلالها عن سعادته الغامرة بتحقيق أمنيته والتعرّف عن قرب إلى الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والطمأنينة.

