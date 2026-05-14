الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

مقر القيادة العامة لشرطة دبي
15 مايو 2026 01:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج عالمي في التماسك والاستقرار المجتمعي
«الفارس الشهم 3» تنفّذ عشرات المبادرات في مختلف مناطق غزة

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مشيرةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، منوهاً بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المُتعطلة بوساطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المُتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.
جاء ذلك، عقب وفاة شخص وإصابة 19 آخرين في حادث اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة على شارع اليلايس بعد جسر شارع الشيخ زايد بن حمدان باتجاه شارع الإمارات، نتيجة الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.
وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى توقف الحافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق بسبب عطل فني، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك المسافة الكافية، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين بإصابات متفاوتة، من بينها 8 بليغة و2 متوسطة و9 بسيطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

شرطة دبي
الإمارات
دبي
الوقوف الخاطئ
جمعة بن سويدان
الإدارة العامة للمرور
الحوادث المرورية
السلامة المرورية
آخر الأخبار
الرئيسان الأميركي والصيني يحضران حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين (رويترز)
الأخبار العالمية
أميركا والصين: ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
15 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%
15 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي
15 مايو 2026
خلال منح الثقة لحكومة علي الزيدي في البرلمان العراقي
الأخبار العالمية
«النواب العراقي» يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي
15 مايو 2026
فلسطيني بين أنقاض منزل أحرقه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يشنّون هجمات على قرى فلسطينية في الضفة الغربية
15 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©