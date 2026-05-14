خليفة بن طحنون: القيادة الرشيدة تحرص على تيسير سُبل الزواج أمام الشباب

خليفة بن طحنون في حديث مع محمد الخوري خلال العرس الجماعي وفي الصورة عبدالله النعيمي وكبار الحضور (وام)
15 مايو 2026 01:03

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، العرس الجماعي الذي نظَّمته مؤسسة خليفة الإنسانية بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بمجلس مدينة شخبوط في أبوظبي، بمشاركة 620 عريساً من مختلف إمارات الدولة. 
وقدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان التهاني إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مؤكِّداً أنَّ تنظيم هذه المناسبة يأتي في إطار حِرص القيادة الرشيدة على تيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. 
يهدف تنظيم هذا العرس الجماعي، الرابع ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تقيمها مؤسسة خليفة الإنسانية، إلى تمكين الشباب من بدء حياة أسرية مستقرة، ويأتي تزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، الذي يسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية، ويحتفي بدورها المحوري في بناء مجتمع مزدهر. 
حضر المناسبة عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.
ويأتي تنظيم العرس الجماعي ضمن برامج المؤسسة المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وذلك برعاية بنك دبي الإسلامي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، وتكتسب أهمية خاصة تزامناً مع «عام الأسرة»، بما يعكس الحرص على ترسيخ مكانة الأسرة.
يذكر أن مؤسسة خليفة الإنسانية نظّمت ثلاثة أعراس جماعية داخل الدولة، شملت العرسين الجماعيين الأول والثاني في صالة البيت متوحّد في الشارقة بمشاركة 350 عريساً وعروسة، و1110 عرسان وعرائس على التوالي، إضافة إلى العرس الجماعي الثالث في مجلس الجفير بمدينة العين بمشاركة 750 عريساً وعروسة، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة لدعم الشباب وتعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

