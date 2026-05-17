شرطة أبوظبي تنظم جلسة توعية في «الشويب» لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي

17 مايو 2026 23:16

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «حماية الأسرة من السلوكيات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي»، وذلك في مجلس الشويب بمدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأفراد المجتمع وأعضاء «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الوقائي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة.
وتطرق النقيب محمد علي الساعدي من إدارة التحقيق والبحث الجنائي- منطقة العين إلى الحديث عن دور الأسرة من السلوكيات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي، وأهمية التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعريف بالأساليب الإجرامية الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الأبناء من خلال تطبيق الرقابة الإلكترونية، والتوعية حول الاستخدام الآمن للتقنية وطرق الحماية منها، كما تم تسليط الضوء على التطور التقني، وتعزيز الوعي الأمني والسيبراني في مواجهة التحديات والمخاطر الرقمية، حيث إن وتيرة التقدم التكنولوجي المتسارعة أسهمت في تضاعف معدلات الهجمات السيبرانية، في وقت لم تعد فيه عمليات الاحتيال محصورة في الطرق التقليدية، بل باتت تستغل التطبيقات الذكية والشبكات الرقمية للوصول إلى الضحايا بطرق معقدة يصعب كشفها بسهولة، كما نبه إلى أن دخول أدوات الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد المواجهة.
وأكد النقيب محمد عبيد الزعابي من إدارة المعلومات الأمنية أهمية توعية أفراد المجتمع بالجودة الرقمية واستخدامها بصورة إيجابية وحماية البيانات، وتجنب تداولها مع غير المختصين وعدم نشرها، وضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال إلكتروني من خلال «أمان»، أو الإدلاء عن المعلومات الأمنية التي تساهم في حماية المجتمع والوقاية من الجريمة عبر القنوات التالية: الاتصال الهاتفي 8002626 وللرسائل النصية على الرقم 2828 أو عبر موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وفي ختام المجلس، قدم المشاركون الشكر لشرطة أبوظبي على اهتمامها المستمر بتعزيز الوعي بمختلف القضايا الأمنية والمجتمعية.

