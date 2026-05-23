شرطة أبوظبي تنظّم ورشة دعم الموظف وأسرته

أبوظبي (الاتحاد)



نظّم قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل بعنوان «ابتكر حلولاً تدعم الموظف وأسرته»، ضمن مبادرات «عام الأسرة 2026».

وتضمنت الورشة محاور تفاعلية تناولت أفضل الممارسات الداعمة للأسرة في بيئة العمل، إلى جانب جلسات للعصف الذهني والتصويت الإلكتروني، جرى خلالها طرح ومناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات التطويرية القابلة للتطبيق.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الموظفين، حيث ناقشوا أبرز التحديات والفرص التطويرية المرتبطة بجودة الحياة الوظيفية، واستعرضوا حلولاً مبتكرة تدعم الموظف والأسرة، وتُسهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية.