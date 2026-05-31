الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
"إقامة دبي" تستقبل الحجاج العائدين بشعار "الإمارات ترحب بعودة الحجاج"

31 مايو 2026 15:56

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطارات دبي، من خلال ختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار "الإمارات ترحب بعودة الحجاج"، في مبادرة تهدف إلى تعزيز تجربة القادمين وإبراز قيم الضيافة الإماراتية.

 

كما استقبل فريق إقامة دبي الحجاج بالورود والهدايا التذكارية بمشاركة عدد من الأطفال، في مبادرة جسدت قيم الترحيب والتقدير، تزامناً مع موسم عودة الحجاج وعيد الأضحى المبارك.

 

وقال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي إن استقبال الحجاج بهذه اللفتة الرمزية يجسد نهج دبي في وضع الإنسان في قلب الخدمات والمبادرات، ويعكس حرص إقامة دبي على تحويل إجراءات السفر إلى تجربة متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية ودفء الاستقبال.

 

وأضاف أن عودة الحجاج إلى أرض الوطن مناسبة تحمل معاني روحانية وإنسانية عميقة، مشيراً إلى حرص إقامة دبي على أن يكون استقبالهم امتداداً لقيم الإمارات الأصيلة في الترحيب والتقدير، وأن تعكس هذه المبادرة صورة دبي كمدينة عالمية تقدم خدماتها بروح إنسانية واحترافية عالية.

 

وشهدت مطارات دبي جاهزية متكاملة لاستقبال الحجاج من خلال فرق عمل مؤهلة ومسارات مخصصة وإجراءات مرنة تسهم في تسريع عملية الدخول، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران والمنافذ.

 

المصدر: وام
