%98.9 نسبة الشعور بالأمان في المرقبات

دبي (الاتحاد)



تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطّلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.

واطّلع معاليه، خلال التفتيش، على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقّاها المركز خلال العام 2025، وأبرز الإنجازات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات الشرطية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المعاملات والشكاوى الجنائية المسجّلة خلال العام 2025، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية، حيث حقق المركز نسبة 98.9% في الشعور بالأمان، و98.2% في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100%، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط الأمنية والانتشار الميداني في منطقة الاختصاص.

واطّلع معاليه على الإنجازات النوعية التي حققها المركز، ومن أبرزها حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبّقاً دعّمت تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.



أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز، وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان، ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية.