طقس صحو بوجه عام اليوم

توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وقد يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 18:56.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:24.