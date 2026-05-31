عدد اليوم
الإمارات تُدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته

31 مايو 2026 23:55

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرةً ذلك استفزازاً وعملاً متطرفاً مرفوضاً.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، معربةً عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق، ودعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.

كما حمّلت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية، ودعت إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

