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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب

رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب
4 يونيو 2026 00:06

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة.. وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب.

وبحث سموه وجلالة ملك المغرب خلال اللقاء.. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.. مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

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كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ملك المغرب
الإمارات
المغرب
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