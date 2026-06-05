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علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا
5 يونيو 2026 17:53

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وبحث سموه ومعالي رونالد لامولا، سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام المستدام في المنطقة.
كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي رونالد لامولا، مجمل الأوضاع والتطورات في الصومال، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتناول الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

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المصدر: وام
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