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علوم الدار

تعزيز الشراكة بين «الإمارات للسرطان» و«جامعة أبوظبي»

سالم بن ركاض والحضور في صورة جماعية خلال الفعالية (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

نظّمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع جامعة أبوظبي - فرع العين، فعالية بعنوان «من المختبر إلى الأمل»، تزامناً مع اليوم العالمي للناجين والمتعافين من السرطان، والتي أقيمت في قاعة جامعة أبوظبي العين، بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور محمد فتيحة، مدير جامعة أبوظبي- فرع العين، والدكتور آدم محمد البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة زينة المحايري، أستاذ مساعد في علم الوراثة، والدكتور حاتم أبوشمالة، أستاذ مشارك في الصحة البيئية، وبحضور الكادر الأكاديمي في كلية العلوم الصحية وجمع من الطلاب. 
وتخلّلت الفعالية فقرات متنوعة عن الأمل والإرادة والشفاء وأهمية الكشف المبكر عن السرطان، إضافة إلى جلسة للناجين تحدّثوا فيها عن قصص تعافيهم وتجاربهم الملهمة مع المرض. كما تخلّلها حوار مفتوح بين الناجين والطلبة عن رحلة العلاج والتعافي، ثم افتتاح معرض تعبيري مصاحب عن مسيرة مرضى السرطان ودروب الأمل والدعم المعنوي والنفسي. 
وأثنى الشيخ الدكتور سالم بن ركاض على أهمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة، والتي تعكس رؤيتها النبيلة في ربط الجانب الأكاديمي والبحثي بمساندة فئات المجتمع المختلفة، وبالتالي دعم المبادرات الإنسانية والصحية والتزامها بنشر الوعي المجتمعي. 
وأعرب الدكتور محمد فتيحة عن اعتزاز جامعة أبوظبي باستضافة فعالية يوم الناجين من السرطان، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الصروح الجامعية ومؤسسات النفع العام لخدمة القضايا المجتمعية والإنسانية، ونشر قيم العمل التطوعي والخيري.

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