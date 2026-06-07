تعاون بين «الإمارات لرعاية الموهوبين» و«باحثي الإمارات»

أبوظبي (وام)



وقّعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وذلك في مركز أرينا بأبوظبي، على هامش المؤتمر الثالث لحوار الحضارات والتسامح. وقّع المذكرة أحمد الدباني النعيمي، الأمين العام لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والدكتور فراس نديم حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وتوحيد الجهود لدعم البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي.