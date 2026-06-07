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اليوم.. انطلاق الدورة العشرين لملتقى السفراء 2026

اليوم.. انطلاق الدورة العشرين لملتقى السفراء 2026
8 يونيو 2026 01:19

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم أعمال الدورة العشرين من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2026، في حدث سنوي يمثل محطة استراتيجية لتوحيد الرؤى وتنسيق الأولويات.
ويأتي ملتقى هذا العام تحت شعار: «الاستقلال الاستراتيجي.. تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير»، حيث ستتناول الجلسات مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار العالمي.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى عقد جلسات حوارية استراتيجية لبحث أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات لعام 2026، وسبل تعزيز التقدم الاقتصادي والاستثماري للدولة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والخطط المستقبلية التي تعكس رؤى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى دور الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع الشراكات الدولية، وترسيخ مكانتها الرائدة في المجتمع الدولي.

تعزيز ريادة الإمارات

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يعد ملتقى السفراء 2026 منصة محورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مسارات عمل تنفيذية واضحة، بما يمكّن البعثات الدبلوماسية من تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، ودعم جهودها في صون الأمن والاستقرار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحماية مصالح الدولة العليا في مختلف المحافل الدولية.
 ويكتسب ملتقى السفراء 2026 أهمية خاصة بالتزامن مع انعقاد دورته العشرين، بما يعكس استمرارية هذا الملتقى كإحدى أبرز المنصات الاستراتيجية لصياغة أولويات العمل الدبلوماسي الإماراتي، وتعزيز التكامل بين البعثات التمثيلية ومختلف الجهات الوطنية. فعلى مدى عقدين، أسهم الملتقى في تطوير أدوات العمل الدبلوماسي، وتوحيد الرسائل والرؤى، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما تأتي دورة هذا العام في مرحلة تشهد تسارعاً في تنفيذ الرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والجاهزية المستقبلية، بما في ذلك برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم نهج دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الإجراءات والخدمات، وتعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية.

وزارة الخارجية
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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