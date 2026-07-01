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علوم الدار

"الإمارات للفلك": موسم «جمرة القيظ» يبدأ بعد غدٍ

"الإمارات للفلك": موسم «جمرة القيظ» يبدأ بعد غدٍ
1 يوليو 2026 13:07

قالت جمعية الإمارات للفلك، إن موسم "جمرة القيظ" في الإمارات وعموم الجزيرة العربية، يبدأ مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي فجر الثالث من يوليو الجاري، ويعتبر هذا الموسم هو ثاني مواسم القيظ ووقت ذروة الحرارة المرتفعة وأشد أيام الصيف حرارة وجفافا ويمتد إلى 10 أغسطس.

وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن فترة "جمرة القيظ" تعتبر الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية، حيث يشتد الجفاف ورياح السموم وهي شديدة الحرارة والجفاف، لافتا إلى ارتفاع درجات الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية لتتجاوز 50 درجة مئوية مع هواء جاف وساخن ( السموم) .

وأضاف أن طلوع نجوم الجوزاء من الجهة الشرقية فجرا يشكل علامة دخول وقت شدة الحرارة وجمرة القيظ وتوقد الأرض من شدة الحرارة، لافتا إلى استمرار "وغرات القيظ" بالتناوب، وهي موجات الحر حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 4 درجات مئوية تستمر يومين على الأقل، وتتميّز بشدة الحرّ والجفاف.

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وأشار إلى أن نجوم مجموعة " الجوزاء"هي من أجمل المجموعات النجمية في السماء، حيث تعترض جوز السماء أو منتصفها، ولهذا أطلقت عليها العرب الجوزاء وهي "الصياد" عند الإغريق.

وذكر أن أول نجوم الجوزاء هي "الهقعة" أو الجوزاء الأولى وطلوعها يكون فجر يوم 3 يوليو الجاري، أما ثاني النجوم هي" الهنعة" أو الجوزاء الثانية وطلوعها فجر 16 يوليو، ثم يكون النجم الأخير وهو نجم المرزم أو "الذراع" ويطلع فجر 29 يوليو، وينتهي موسم جمرة القيظ بطلوع نجوم الكليبين أو "النثرة" فجر 11 أغسطس، لتبدأ حينها آخر مواسم القيظ ووقت الحرارة العالية المشبعة بالرطوبة المرتفعة وأجواء مجهدة أطلق عليها العرب "الوعكة" أو "وعكة سهيل".

 

 

المصدر: وام
الإمارات
جمعية الإمارات للفلك
جمرة القيظ
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