رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية، وتعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ السورية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.