الخميس 2 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
1 يوليو 2026 22:24

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية، وتعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ السورية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء جمهورية كوريا الجديدة
المصدر: وام
أحمد الشرع
رئيس الدولة
الإمارات
الإمارات وسوريا
محمد بن زايد
الرئيس السوري
سوريا
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©