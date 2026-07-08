إطلاق مركز التميُّز للأمراض النادرة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، و«أسترازينيكا»، و«بيور هيلث» مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 في مدينة سان دييغو الأميركية، لإطلاق مركز التميز للأمراض النادرة في أبوظبي.

وسيكون المركز منصةً رائدةً للتشخيص والعلاج والمتابعة والبحث العلمي والتعليم ورعاية المرضى، مع تركيز خاص على الاضطرابات النادرة المتعلقة بالأيض وأمراض الكلى والدم. ويهدف المركز، عبر الجمع بين جهود الأطباء والباحثين وشركاء المنظومة الصحية، إلى وضع معيار جديد لرعاية الأمراض النادرة في المنطقة. كما يسعى إلى تقليل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية لبعض هذه الحالات المرضية على الأُسر والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية، ليمثل نموذجاً عملياً يجسّد منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي، من خلال تسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى نتائج صحية ملموسة للمرضى على أرض الواقع.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تجمع دائرة الصحة - أبوظبي شراكة استراتيجية راسخة مع كلٍ من أسترازينيكا وبيور هيلث، ويسعدنا اليوم تفعيل مركز التميز للأمراض النادرة بالشراكة معهما. ومن خلال الاستفادة من منظومة أبوظبي المتكاملة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومن الإمكانات العلمية والتشغيلية لشركائنا، ستسهم هذه الشراكة في تسريع الابتكار في مجالات الاكتشاف المبكر للأمراض النادرة وتشخيصها وعلاجها».

وقال سامح الفنجري، رئيس أسترازينيكا لمنطقة الخليج: «قد لا تحظى الأمراض النادرة باهتمامٍ كافٍ نظراً لأنها تصيب أعداداً محدودة نسبياً من الأفراد، إلا أن تأثيرها على المرضى وعائلاتهم بالغ الأثر، كما أن تداعياتها التراكمية على المجتمعات كبيرة وعميقة.

ومن خلال توحيد جهودنا مع دائرة الصحة - أبوظبي وبيورهيلث، يمكننا الجمع بين العلوم القادرة على تحقيق تغيير نوعي والخبرات العالمية من جهة، والنظام الصحي المتطور عالمياً في الإمارة من جهة أخرى، لإحداث فرق حقيقي في حياة المرضى.

ويتمثل هدفنا المشترك في ضمان وصول الرعاية لجميع المرضى، وأن يحصل كل مريض على التشخيص الصحيح في أقرب وقت ممكن، وعلى الرعاية المناسبة طوال المدة التي يحتاجها».

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة بيورهيلث: «لا يمكن إحراز تقدم حقيقي في مجال رعاية الأمراض النادرة إلا من خلال شراكات قائمة على التعاون والتكامل. ومن خلال توظيف خبرات شركائنا العالميين إلى جانب منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لبيورهيلث، والبنية التحتية الصحية المتقدمة عالمياً في أبوظبي، نرسي أسساً جديدة لتسريع الابتكار، وتعزيز النتائج الصحية للمرضى، والارتقاء بمنظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وتخصيصاً، تلبي احتياجات كل مريض وتواكب تطلعات المستقبل».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون دائرة الصحة - أبوظبي و«بيورهيلث» و«أسترازينيكا» ضمن عدة محاور رئيسة، تشمل تفعيل المركز كنقطة محورية لرعاية الأمراض النادرة، وتطوير نموذج متكامل للتشخيص والعلاج والرعاية مدى الحياة.

ويجمع هذا التعاون بين القدرات العلمية والحضور العالمي لـ«أسترازينيكا»، والخبرات التشغيلية النوعية التي تتمتع بها «بيورهيلث» في منظومة الرعاية الصحية بدولة الإمارات، إلى جانب الدور التنظيمي الريادي والرؤية الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لعلوم الحياة والابتكار الطبي.