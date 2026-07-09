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«شرطة أبوظبي» تدعو إلى فحص المركبة قبل السفر لضمان رحلة آمنة

«شرطة أبوظبي» تدعو إلى فحص المركبة قبل السفر لضمان رحلة آمنة
10 يوليو 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة «صيف بأمان» إلى التأكد من جاهزية مركباتهم قبل السفر، وإجراء الفحص الفني والصيانة الدورية، بما يسهم في الوقاية من الأعطال المفاجئة ويعزز سلامة الرحلات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، والارتقاء بمستويات السلامة المرورية.
وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على التحقق من سلامة الإطارات، وفحص نظام التبريد ومستوى سائل التبريد (الرديتر)، والتأكد من صلاحية زيت المحرك، وكفاءة المصابيح والإشارات، والتأكد من جاهزية المركبة قبل الانطلاق، خاصة عند السفر لمسافات طويلة وخلال فصل الصيف.
وأكدت أن الالتزام بإجراءات الصيانة الوقائية قبل السفر يسهم في الحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية، ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق، داعيةً السائقين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم والالتزام بقوانين وأنظمة السير، بما يعزّز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

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