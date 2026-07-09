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علوم الدار

لأول مرة في الإمارات.. علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي لمريضة بالشارقة

الفريق الطبي مع المريضة بعد التعافي (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:31

الشارقة (الاتحاد)

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نجح مستشفى ميدكير الشارقة في إجراء أول عملية متطورة من نوعها في دولة الإمارات باستخدام تقنية رأب الأوعية الرئوية بالبالون (BPA) لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وذلك لمريضة تبلغ من العمر 44 عاماً، عانت لأكثر من عقد من الزمن من ضيق شديد في التنفس، نتيجة إصابتها بحالة رئوية نادرة ومُهددة للحياة.
وقاد هذا التدخل الطبي المبتكر الدكتور أ. ب. جوبالموروجين، استشاري أمراض القلب التداخلية البنيوية في مستشفى ميدكير الشارقة، في إنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاج ارتفاع الضغط الرئوي الانصمامي الخثاري المزمن (CTEPH)، وهو مرض نادر لكنه قد يكون مميتاً.
وعلى مدى 11 عاماً، عانت المريضة من ضيق متزايد في التنفس نتيجة وجود جلطات دموية مزمنة تسد الشرايين الرئوية لديها، الأمر الذي تسبب في إجهاد شديد للقلب. وعلى الرغم من خضوعها لعملية قلب مفتوح كبرى عقب تشخيص حالتها، ثم سفرها لاحقاً إلى المملكة المتحدة لإجراء عملية استئصال الخثرات من الشريان الرئوي، والتي تُعد من أكثر العمليات تقدماً في هذا المجال، فإنها ظلّت تعاني من انسدادات متبقية حدّت من قدرتها على ممارسة أنشطتها اليومية.
من جانبها، قالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، تعليقاً على إطلاق هذا الإجراء العلاجي الجديد: «نلتزم في ميدكير بتوفير أحدث مستويات الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض بالقرب من مكان إقامته. ويمثل النجاح في إدخال تقنية رأب الأوعية الرئوية بالبالون في مستشفى ميدكير الشارقة محطة مهمة في توسيع خيارات العلاج للمرضى الذين يعانون من الحالات المعقدة لارتفاع ضغط الدم الرئوي».

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