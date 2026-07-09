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علوم الدار

عمار بن حميد: نعمل يداً بيد لتبسيط رحلة بناء المسكن

عمار بن حميد يطلع على باقة «بيت عامر 2» بحضور عبدالرحمن النعيمي (وام)
10 يوليو 2026 01:31

عجمان (وام)

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دشّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، باقة «بيت عامر 2»، التي أنجزتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتعاون مع شركائها، ضمن رحلة رقمية موحدة تتيح إنجاز خدمات بناء مسكن الأسرة الإماراتية بصفر زيارات.
حضر التدشين، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي الجهات الحكومية.
وأكد سموه أن تطوير الخدمات الحكومية وفق منظومة متكاملة يعكس رؤية حكومة عجمان في الارتقاء بجودة الحياة، وتقديم خدمات استباقية تتمحور حول رفاهية الأسرة، مشيراً إلى أن نجاح باقة «بيت عامر» يجسّد أهمية التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتبسيط الإجراءات، وتوفير تجربة رقمية موحدة تختصر الوقت والجهد على الأسر الإماراتية في رحلة بناء المسكن.
وثمَّن سموه جهود العاملين على تطوير باقة «بيت عامر»، لافتاً إلى أن الجميع يعمل يداً بيد لتبسيط رحلة بناء المسكن، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يوفّر تجربة سلسة ومتكاملة للأسر الإماراتية، ويعكس توجهات حكومة عجمان في التحول الرقمي والابتكار.
من جانبه، أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، أن «بيت عامر 2» تمثل باقة رقمية متكاملة لبناء منزل الأسرة الإماراتية، طُورت بالشراكة مع الجهات المعنية لتوحيد الخدمات الحكومية وربطها ضمن رحلة واحدة تتمحور حول المتعامل.
من جهتها، قدمت هند سالم مطر الشامسي، مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، شرحاً مفصلاً لسموه عن الباقة التي حققت صفر زيارة، وتقدم من خلال منصة واحدة، وتمكّنت من تقليص زمن إنجاز المعاملات لـ50%، وبلغت نسبة خفض الحقول لـ70%، فيما حقق خفض عدد الإجراءات ما نسبته 80%.
وشهد التدشين، تكريم سمو ولي عهد عجمان شركاء دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقديراً لدورهم في تطوير وإنجاح باقة «بيت عامر»، بجانب تكريم مجلس الوزراء، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة إي آند (اتصالات)، وشركة عجمان للصرف الصحي.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
الإمارات
دائرة البلدية والتخطيط
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