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علوم الدار

الإمارات ترحب بإعلان الرئيس الأميركي بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

شعار وزارة الخارجية
10 يوليو 2026 00:54

رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.

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وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.

المصدر: وام
الإمارات
سوريا
الدول الراعية للإرهاب
قائمة الدول الراعية للإرهاب
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