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علوم الدار

«بحوث الاستمطار» يُطلق دورة «تعزيز هطول الأمطار»

وفد البرنامج خلال الزيارة (من المصدر)
15 يوليو 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن إطلاق مشروع الدورة السادسة بعنوان «تعزيز هطول الأمطار من خلال تعديل الغطاء الأرضي والتضاريس» (راين لاند)، وذلك خلال جولة تعريفية نفّذها في عدد من المدن الألمانية خلال الفترة من 7 وحتى 11 يوليو 2026.
وقال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: «تأتي هذه الجولة التعريفية في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه المركز الوطني للأرصاد لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لتوسيع شراكاته البحثية مع أبرز الخبراء والمؤسسات العلمية على مستوى العالم، مما يمكن البرنامج من مواصلة تطوير حلول مبتكرة في مجال الاستمطار».
من جهتها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: «يمثل إطلاق مشروع «راين لاند» خطوة مهمة في توسيع نطاق الأبحاث التي تدرس التفاعلات بين سطح الأرض والغلاف الجوي ومدى تأثيرها في أنماط هطول الأمطار، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ومن خلال دعم هذا النوع من الأبحاث المتقدمة، يواصل البرنامج جهوده لتطوير أساليب أكثر فاعلية واستدامة في مجال الاستمطار، واستكشاف مسارات علمية جديدة تسهم في تعزيز فهم العمليات الجوية المرتبطة بتشكل الأمطار. كما تعكس جولتنا التعريفية في ألمانيا حرص البرنامج على مواكبة الأولويات البحثية الدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الرائدة، وبناء شراكات تدعم الابتكار وتوسع آفاق البحث العلمي في مجال الاستمطار، بما يخدم أهداف الأمن المائي على المدى الطويل».
وتأتي الجولة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لتعزيز التعاون مع الباحثين والمؤسسات العلمية الدولية الرائدة في مجالات تعديل الطقس.

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