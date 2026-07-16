الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور

شعار شرطة أبوظبي
16 يوليو 2026 20:09

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" السائقين إلى الالتزام بالوقوف في المواقف والأماكن المخصصة، وتجنب الوقوف الخاطئ أو العشوائي أمام  المساجد وفي محيطها وفي الطرق الرئيسية، خاصة أثناء صلاة الجمعة.

وأوضحت أن الوقوف العشوائي في الطرق الرئيسية والعبور إلى المسجد، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية الخطرة التي تتسبب في إعاقة حركة السير وإغلاق مداخل ومخارج المواقف، والوقوف خلف المركبات بما يمنع تحركها، مؤكدة أن قانون السير والمرور الاتحادي حدد عدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الممارسات، حيث نصت المادة (60) الوقوف خلف المركبات بما يعوق حركتها مخالفة قيمتها 500 درهم، فيما نصت المادة (64) الوقوف الخاطئ للمركبات مخالفة قيمتها 500 درهم.

أخبار ذات صلة
«صيّف بأمان» تؤكد أهمية السلامة في أحواض السباحة
مجلس توعوي حول «تدابير الخدمة المجتمعية» وتعزيز الاستقرار الأُسري

وأكدت أن الالتزام بالأنظمة المرورية يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في الحد من الازدحام، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان وصول المصلين ومستخدمي الطريق إلى وجهاتهم بأمان، داعيةً الجميع إلى احترام حقوق الآخرين والالتزام بالتعليمات المرورية، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للإمارة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
المواقف
المساجد
صلاة الجمعة
آخر الأخبار
رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
اليوم 20:53
الذكاء الاصطناعي يفسر سلوك الحيوانات بدقة غير مسبوقة
الذكاء الاصطناعي
علماء يطورون ذكاءً اصطناعياً يفسر سلوك الحيوانات
اليوم 20:40
سلطان الغيثي وثاني القمزي خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
الرياضة
«موانئ أبوظبي» شريكاً لوجستياً لفريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1
اليوم 20:33
13 ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الجوجيتسو»
الرياضة
13 ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الجوجيتسو»
اليوم 20:20
«أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة بوتسوانا» توقّعان اتفاقية لربط أسواق رأس المال
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة بوتسوانا» توقّعان اتفاقية لربط أسواق رأس المال
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©