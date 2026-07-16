شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" السائقين إلى الالتزام بالوقوف في المواقف والأماكن المخصصة، وتجنب الوقوف الخاطئ أو العشوائي أمام المساجد وفي محيطها وفي الطرق الرئيسية، خاصة أثناء صلاة الجمعة.

وأوضحت أن الوقوف العشوائي في الطرق الرئيسية والعبور إلى المسجد، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية الخطرة التي تتسبب في إعاقة حركة السير وإغلاق مداخل ومخارج المواقف، والوقوف خلف المركبات بما يمنع تحركها، مؤكدة أن قانون السير والمرور الاتحادي حدد عدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الممارسات، حيث نصت المادة (60) الوقوف خلف المركبات بما يعوق حركتها مخالفة قيمتها 500 درهم، فيما نصت المادة (64) الوقوف الخاطئ للمركبات مخالفة قيمتها 500 درهم.

وأكدت أن الالتزام بالأنظمة المرورية يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في الحد من الازدحام، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان وصول المصلين ومستخدمي الطريق إلى وجهاتهم بأمان، داعيةً الجميع إلى احترام حقوق الآخرين والالتزام بالتعليمات المرورية، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للإمارة.