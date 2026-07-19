«الإمارات الصحية» لـ« الاتحاد»: 39 مركزاً لتوفير فحوص اللياقة الطبية لطلاب الجامعات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تقديم خدمة فحوص اللياقة الطبية للجامعات، في 39 مركز رعاية صحية أولية موزعة في 6 إمارات، ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مخصّصة للطلاب الملتحقين بالجامعات داخل الدولة والبعثات الخارجية، وتمكنهم من طلب شهادة اللياقة الطبية بعد الخضوع لفحص طبي يشمل تقييم المخاطر، وفحوصاً مخبرية أخرى.

وأكدت المؤسسة رداً على استفسارات «الاتحاد»، أن خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات، توفّر رحلة رقمية متكاملة تُمكّنهم من إنجاز جميع إجراءات الحصول على شهادة اللياقة الطبية بسهولة وسرعة.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسة: «إن فحوص اللياقة الطبية للجامعات، هي إجراءات طبية تطلبها بعض الجامعات، خاصة عند الالتحاق بالجامعة لأول مرة، حيث تشترط العديد من الجامعات إجراء فحوص اللياقة الطبية كجزء من متطلبات القبول».

وأضافت: «تهدف هذه الفحوص، إلى التأكد من أن الطلاب يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لممارسة الدراسة دون مشاكل صحية تؤثر في أدائهم الأكاديمي أو تعرضهم للخطر، وتساعد في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية ومنع انتشارها بين الطلاب في الحرم الجامعي».

وتابعت: «كما تمكّن الفحوص من تحديد الطلاب الذين قد يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة أو تعديلات في نظام الدراسة، بالإضافة إلى تحقيق معايير الصحة والسلامة في الجامعات».

وأوضحت أن هذه الخدمة تُعد إحدى الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة، إذ تتيح للطلبة تقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، واستكمال التاريخ الطبي الإلكتروني، واختيار المركز الصحي المناسب لإجراء الفحوص المخبرية، ومن ثم استلام شهادة اللياقة الطبية إلكترونياً دون الحاجة إلى تعبئة أي نماذج ورقية.

وأفادت أن الخدمة تتوفر في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وتشمل تقييماً للحالة الصحية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة وفقاً لاشتراطات الجامعات، على أن يتم إصدار الشهادة خلال ثلاثة أيام عمل من استكمال الفحوص.

وتشمل الخدمة إجراء الفحوص المخبرية الأساسية، التي تتضمن فحص فقر الدم، وفحص معدل السكر التراكمي، وتحديد فصيلة الدم، بالإضافة إلى فحوص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد الفيروسي (B).

ولفتت الرئيسي، إلى أن الخدمة تتميز بسهولة الوصول إليها عبر القنوات الرقمية للمؤسسة، وسرعة إنجاز الإجراءات، وإصدار شهادة رقمية يمكن للطالب الحصول عليها مباشرة من حسابه عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، بما يوفّر الوقت والجهد ويعزز تجربة المتعاملين.

وشهدت خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات، خلال السنوات الماضية، إقبالاً متزايداً من الطلبة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 4,982 مستفيداً خلال عام 2024، وارتفع إلى 7,328 مستفيداً خلال عام 2025، ما يعكس تنامي الوعي بالخدمة والثقة بكفاءة الإجراءات الرقمية التي توفرها المؤسسة.

وتجسّد الخدمة توجه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإلغاء المعاملات الورقية، وتوفير تجربة سلسة للمتعاملين، انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال التحوّل الرقمي وتصفير البيروقراطية.

المراكز

وعن إجراءات التقديم والحصول على الخدمة، أوضحت الدكتورة الرئيسي أنه يتم التقديم للخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS)، ويتم تسجيل الدخول على الخدمة من خلال الهوية الرقمية المعتمدة على بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، ثم يتم تقديم الطلب «التاريخ الطبي»، منبهة إلى أنه لا تقبل أي استمارات تسجيل أو طلبات مطبوعة في المراكز الصحية.

وذكرت أنه عقب استكمال بيانات التسجيل والتقديم للطلب، تتم عملية الدفع من خلال تطبيق المؤسسة الذكي (EHS) أو عن طريق موقع المؤسسة، قبل زيارة المراكز الصحية، لافتة إلى أن هذه الخدمات تقدم وفق الرسوم المحددة، والبالغة 250 درهماً، وهي رسوم مطبقة على جميع الطلاب الراغبين في الحصول على مثل هذه الخدمات.



