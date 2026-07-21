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«تريندز للتدريب» يُطلق دورة «الاتصال الاستراتيجي المتقدم»

«تريندز للتدريب» يُطلق دورة «الاتصال الاستراتيجي المتقدم»
21 يوليو 2026 09:49

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «معهد تريندز للتدريب»، التابع لمجموعة تريندز إطلاق دورة تدريبية متخصّصة بعنوان «الاتصال الاستراتيجي المتقدم»، تستهدف تزويد المشاركين بالأسس النظرية والتطبيقية للاتصال الاستراتيجي، وتمكينهم من توظيفها بفاعلية في بيئة العمل المؤسسي.
وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم الاتصال الاستراتيجي وتطبيقه بفعالية في بيئة العمل، من خلال تطوير مهارات التخطيط للرسائل، وتحديد الجمهور المستهدف، وتعزيز التواصل بين الإدارات والفرق الداخلية. كما يشمل البرنامج تطوير مهارات الاتصال أثناء الأزمات بأسلوب مهني، بما يضمن حماية سمعة المؤسسات واستدامة ثقة الجمهور بها.
وأكدت ريم محسن الكندي، مدير معهد تريندز للتدريب، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص المعهد على تقديم برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز القدرات المؤسسية.
وقالت الكندي: «في ظل المشهد الإعلامي المتسارع والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات، بات الاتصال الاستراتيجي أداةً حاسمة لتحقيق التميّز والاستدامة. وقد صممنا هذه الدورة لتزويد المشاركين بأحدث المهارات والتقنيات التي تمكنهم من صياغة رسائل مؤثرة، وإدارة الأزمات بكفاءة، وبناء جسور تواصل فعالة داخل مؤسساتهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائها وسمعتها».
وأضافت أن البرنامج التدريبي يقدم مزيجاً فريداً بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال دراسات حالة وورش عمل تفاعلية، مما يضمن اكتساب المشاركين كفاءات قابلة للتطبيق مباشرة في بيئات عملهم المتنوعة.

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