من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.. «الإمارات للألمنيوم» تتلقى 980 طلب توظيف

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أكثر من 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خلال مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

واستعرضت الشركة، خلال المعرض، مجموعة من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين الإماراتيين ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، بما في ذلك برنامج التدريب الوطني لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج تدريب الخريجين لخريجي الجامعات.

ويجري حالياً مراجعة وتقييم طلبات التوظيف المقدمة خلال المعرض وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على أن يتم التواصل مع المرشحين المؤهلين لاستكمال مراحل التقييم والمقابلات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحن ملتزمون بتطوير الجيل القادم من المواهب الإماراتية وتمكينها من المساهمة في تحقيق طموحات الإمارات، وتعزيز ريادتها الصناعية».

وتسجل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أعلى معدلات التوطين بين الشركات الكبرى المماثلة، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الوظائف الفنية في قطاع الصناعات الثقيلة.

ويعمل حالياً أكثر من 1200 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من بينهم أكثر من 700 موظف تقل أعمارهم عن 35 عاماً.