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علوم الدار

تفاهم بين حكومة الفجيرة و«الإمارات المالي» لتنمية الكوادر الوطنية

حكومة الفجيرة توقع مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي لتنمية الكوادر الوطنية
21 يوليو 2026 11:02

الفجيرة (وام)
وقعت حكومة الفجيرة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي لتنمية الكوادر الوطنية، تهدف المذكرة التي وقعها محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ومروان المهيري، المدير التنفيذي للمعهد، إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات ودعم التوظيف، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية في إمارة الفجيرة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد محمد الضنحاني أن المذكرة تضع إطاراً عاماً للتعاون بين حكومة الفجيرة ومعهد الإمارات المالي لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في الحكومة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مع توفير فرص التدريب والتوظيف بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع المالي في ضوء اهتمام حكومة الفجيرة بدعم الشباب.

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