مدير «البيئة والصحة والسلامة» في بلدية دبي بالإنابة لـ «الاتحاد»: تطبيق رقابة تنبؤية تستبق المخاطر وتعزّز السلامة الغذائية

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً في سلامة الغذاء من خلال منظومة رقابية متطوّرة تعتمد على أحدث التقنيات الذكية، وتغطي مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءاً من بلد المنشأ وحتى وصول المنتجات إلى المستهلك.

وأوضحت لـ«الاتحاد»، أن منافذ دبي تستقبل يومياً أكثر من 1000 شحنة غذائية، فيما تجاوز عدد الشحنات الغذائية المستوردة خلال عام 2025 نحو 372 ألف شحنة، بإجمالي كميات بلغت أكثر من 10 ملايين طن من الأغذية، مشيرة إلى أن المؤشرات الرقابية أظهرت مستويات عالية من الالتزام بالاشتراطات الصحية في المؤسسات الغذائية، ما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في ضمان سلامة الغذاء وجودته. وقالت: إن عدد المؤسَّسات الغذائية الجديدة في دبي بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما يقارب 746 مؤسّسة غذائية جديدة، بمُعدّل يقارب 8 مؤسسات يومياً، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة إلى 27 ألفاً و735 مؤسسة، مشيرة إلى أن بلدية دبي تُطبّق منظومة رقابية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحقيق الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضحت: تبدأ الإجراءات قبل وصول الشحنات عبر تسجيل المنتجات الغذائية إلكترونياً وتقييمها والتأكد من مطابقتها للتشريعات والمواصفات المعتمدة، ثم استكمال عمليات التفتيش والتدقيق والفحوص المخبرية عند المنافذ الحدودية للتحقق من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي. وأشارت إلى أن إدارة سلامة الغذاء تؤدّي دوراً محورياً في الرقابة على جميع الأنشطة الغذائية داخل الإمارة، من خلال متابعة البلاغات الغذائية، والتفتيش على المطاعم والأسواق ومحال البيع بالتجزئة والفعاليات المختلفة، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز مستويات الصحة العامة، مؤكدة أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تطوير منظومة سلامة الغذاء، حيث تعتمد البلدية على أنظمة إلكترونية متقدمة تتيح التتبع الفوري للمنتجات والشحنات الغذائية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية، ما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة عمليات التفتيش، ودعم انسيابية حركة التجارة مع المحافظة على أعلى معايير سلامة الغذاء.

وكشفت رفيع عن توجُّه بلدية دبي نحو توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الغذائي، من خلال توظيفه في تقييم مطابقة المنتجات، وتحليل المستندات والتحقق من صحتها، إضافة إلى تتبُّع سلاسل التوريد إلكترونياً لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، وصولاً إلى تطبيق نظام رقابي تنبّؤي يستبق المخاطر ويعزّز مستويات السلامة في السوق المحلي.

وأوضحت أن الخدمات الرقمية أسهمت في تحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع إجراءات إصدار التصاريح عبر الأنظمة الذكية، وتعزيز التجارة من خلال منصة «منتجي بلس»، فضلاً عن رفع نسبة رضا المتعاملين إلى 100% نتيجة تقليص الإجراءات الورقية وإتاحة الخدمات إلكترونياً، إلى جانب خفض البصمة الكربونية بنسبة 50%.

منظومة

وأضافت أن البلدية تواصل تطوير منظومة الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، عبر اعتماد منهجيات تفتيش ذكية قائمة على إدارة المخاطر والتقنيات الحديثة، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في تصنيف المنتجات وضمان جودة بياناتها، والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات عالمية مثل «GS1»، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، ويُعزّز كفاءة الرقابة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.