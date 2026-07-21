ورشة توعية بالسلامة المهنية لعمال البناء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ترسيخاً لثقافة السلامة والوقاية في مواقع العمل، نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعية حول متطلبات السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وذلك بمشاركة عدد من الشركات العاملة في القطاع، من المقاولين الذين تم حديثاً اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى وعي الشركات المستهدفة بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وتعريفها بالإطار العام للنظام وهيكله التنظيمي، إلى جانب توضيح المسؤوليات والأدوار المترتبة على الشركات في تطبيق المتطلبات المعتمدة، وفقاً لتصنيف درجة الخطورة المرتبطة بطبيعة أعمالها وأنشطتها.

وتناولت الورشة شرحاً تفصيلياً حول نظام الأداء الإلكتروني الخاص بمنظومة السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، حيث تم تعريف المشاركين بآليّات الإبلاغ عن الحوادث، وطُرق رفع النماذج الإلزامية، عبر البرنامج الإلكتروني، وفق المتطلبات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة، وتطوير مستوى الالتزام، ورفع جاهزية الشركات للتعامل مع مختلف متطلبات النظام. كما استعرضت الورشة البنود الرئيسية للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وفتحت المجال أمام المشاركين لطرح الاستفسارات ومناقشة الجوانب التطبيقية للنظام، بما يساعد على فهم المتطلبات بصورة عملية، ويدعم تطبيقها بالشكل الأمثل داخل مواقع البناء والإنشاء.