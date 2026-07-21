7 كلمات تتصدَّر قاموس «جيل ألفا»

أحمد عاطف (القاهرة)

لم يَعُد اختلاف الأجيال يظهر فقط في طريقة التفكير أو اختيار الملابس أو نوع الموسيقى المفضَّلة، بل وصل أيضاً إلى اللغة اليومية التي يستخدمها الأطفال والمراهقون، خصوصاً عبر الإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي. لقد أصبح «جيل ألفا»، الذي يكبر في عالم رقمي سريع التغيّر، يمتلك قاموساً خاصاً به، تتصدّره كلمات تنتشر فجأة عبر المقاطع القصيرة والألعاب الإلكترونية و«الميمز»، ثم تتحوَّل إلى جزء من أحاديث المدرسة والبيت والمحادثات اليومية بين الأصدقاء. وعلى الرغم من أن الآباء ليسوا مطالبين باستخدام هذه المصطلحات، فإن فهمها يساعدهم على الاقتراب أكثر من عالم أبنائهم، وقراءة ما يقصدونه عندما يستخدمون عبارات قد تبدو غريبة أو غير مفهومة. ونذكر مجموعة من هذه المصطلحات:

1 - Delulu

اختصار لكلمة Delusional، أي شخص يعيش في أوهام أو توقّعات غير واقعية، ويستخدمها الأطفال غالباً بشكل ساخر أو خفيف، مثل من يقول إنه سيصبح مليونيراً خلال أيام، فيصف نفسه بأنه Delulu.

2 - Aura

تعني الهالة أو الحضور الشخصي، وتُقال من شباب الجيل الجديد لوصف الثقة أو الجاذبية أو طريقة تعامل الشخص مع المواقف. وإذا تصرَّف أحدهم بثبات في موقف محرج، قد يُقال إنه كسب «نقاط Aura».

3 - Cooked

لا علاقة للكلمة هنا بالطهي، بل تعني أن الشخص في ورطة، أو منهَك تماماً، أو يواجه موقفاً صعباً، فعندما يدخل طالب للامتحان من دون استعداد، قد يقول عن نفسه إنه Cooked.

4 - Sigma

تُستخدم لوصف شخص مستقل، وواثق من نفسه، ولا يهتم كثيراً باتّباع القطيع أو الحصول على موافقة الآخرين. وعلى الرغم من انتشارها في «الميمز» بصورة ساخرة، فإن كثيرين يستخدمونها للإشارة إلى من يسير بطريقته الخاصة.

5 - NPC

جاءت الكلمة من عالم الألعاب، وهي اختصار لعبارة Non-Player Character، أي الشخصية غير القابلة للّعب. لكنها أصبحت تُستخدم لوصف شخص يبدو تقليدياً أو متوقَّع التصرفات أو بلا رأي مميّز، وقد تُقال على سبيل المزاح، لكنها قد تكون جارحة إذا استُخدمت باستخفاف.

6 - Brainrot

تعني حرفياً «تعفّن الدماغ»، ويستخدمها الأطفال لوصف المحتوى المتكرِّر أو الغريب أو شديد الإدمان على الإنترنت، خصوصاً المقاطع القصيرة و«الميمز» التي يواصل الشخص مشاهدتها لساعات من دون توقّف.

7 - Mid

كلمة قصيرة لكنها قاسية في الحكم، فهي تعني أن الشيء عادي أو متوسط أو لا يستحق الحماس، فإذا وصف طفل فيلماً أو لعبة أو ملابس بأنها Mid، فهو لا يقول إنها سيئة بالضرورة، لكنه يرى أنها لم تبهره.



