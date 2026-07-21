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«كليفلاند أبوظبي»: تقنية لرصد تفاقم قصور القلب عن بُعد

الفريق الطبي خلال تنفيذ التقنية الجديدة (من المصدر)
22 يوليو 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، تقنية جديدة لمراقبة مرضى قصور القلب عن بُعد، ليصبح أول مستشفى في الإمارة يزرع جهاز استشعار لاسلكياً متطوراً لرصد المؤشرات المبكرة لتفاقم المرض قبل ظهور الأعراض، بما يتيح التدخل العلاجي المبكر وتقديم رعاية أكثر تخصيصاً للمرضى حتى خارج المستشفى.
تعتمد التقنية، وهي طفيفة التوغل، على زرع مستشعر لاسلكي دقيق داخل الشريان الرئوي، أحد الأوعية الدموية الرئيسة الناقلة للدم من القلب إلى الرئتين، لقياس ضغط الشريان الرئوي بصورة متواصلة، وإرسال البيانات السريرية بشكل آمن إلى فريق الرعاية الطبية، بما يتيح المراقبة اللحظية للحالة الصحية للمريض عن بُعد، ويدعم التدخل الطبي المبكر عند رصد أي مؤشرات تستدعي ذلك. وتمكّن المراقبة رصد المؤشرات التحذيرية المبكرة لتفاقم قصور القلب قبل ظهور الأعراض السريرية.
وقال الدكتور جورج- بسكال هبر، الرئيس التنفيذي في كليفلاند كلينك أبوظبي: إدخال هذه التقنية إلى أبوظبي يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير أساليب رعاية المرضى المصابين بقصور القلب المزمن.
من جانبها، قالت الدكتورة نادية المطروشي، طبيبة استشارية في طب القلب والأوعية الدموية: تقنية المراقبة القلبية المستمرة عن بُعد توفّر لكثير من المرضى شعوراً بالطمأنينة وثقة أكبر في إدارة حالتهم اليومية.

كليفلاند أبوظبي
الإمارات
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
مستشفى كليفلاند كلينك
مستشفى كليفلاند أبوظبي
كليفلاند كلينك أبوظبي
أبوظبي
قصور القلب
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