845 عملية زراعة أعضاء في «خليفة الطبية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)



تواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز المرجعية للجراحات المعقّدة في دولة الإمارات، مع سجلٍّ متنامٍ من العمليات عالية الخطورة والإنجازات الطبية التي تعكس تطور المنظومة الصحية في أبوظبي واعتمادها على أحدث الابتكارات العلاجية والتقنيات المتقدمة.

وتقدِّم مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، خدمات جراحية متخصّصة عبر طيف واسع من التخصصات، تشمل زراعة الأعضاء، وجراحة الإصابات البليغة، وجراحة قلب الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحات الأطفال العامة، إلى جانب برامج علاجية متقدمة للحالات الدقيقة والمعقّدة.

وقال بدر القبيسي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة: «ما يميّز مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، ليس فقط قدرتها على التعامل مع أعقد الحالات داخل الدولة، بل تكامل منظومتها السريرية متعددة التخصّصات تحت سقف واحد، بما يجمع بين الخبرات فائقة التخصص، والتقنيات المتقدمة، وسرعة اتخاذ القرار العلاجي. نحن لا نقدم جراحات معقّدة فحسب، بل نبني نموذج رعاية مرجعي يوسّع الوصول إلى أحدث العلاجات، ويعزّز نقل المعرفة، ويرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً موثوقة للرعاية المتقدمة».

وأضاف: تؤكد مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن نهج متكامل يوازن بين التميّز السريري والابتكار الطبي وبناء القدرات الوطنية، ويهدف إلى مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات والتقنيات والشراكات الدولية النوعية، بما يعزّز جاهزية المنظومة الصحية في أبوظبي، ويرسّخ نموذج رعاية يضع المريض في صميم الأولويات، ويضمن استمرارية تقديم رعاية متقدمة داخل الدولة للحالات المعقّدة، مما يحقق أثراً مستداماً على مستوى النتائج الصحية وجودة الحياة للمجتمع.

وتابع: شهد عام 2025 محطّات بارزة عزّزت مكانة مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة كوجهة موثوقة للحالات عالية الخطورة، حيث سجّلت المدينة إنجازات نوعية تعكس قدرتها على تحويل الابتكار إلى رعاية متقدمة للحالات الأشد تعقيداً داخل الدولة، بما يسهم في تسريع الوصول إلى العلاج وتقليل الحاجة إلى الإحالة للعلاج خارج الدولة. ومن أبرز إنجازاتها خلال عام 2025 تقديم العلاج الجيني «إتفيزما» لعلاج ضمور العضلات الشوكي، بعد حصوله على الموافقة المعجّلة في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تبنِّي أبوظبي للطب الدقيق والعلاجات الجينية المتقدمة للأمراض النادرة.

وقال: إجراء جراحات الأجنّة داخل الرحم للحالات المعقّدة تنفيذ جراحات الدماغ مع إبقاء المريض يقظاً، وهي من الإجراءات التي تساعد على حماية الوظائف العصبية الحسّاسة مثل النطق والحركة أثناء التدخل الجراحي، تصحيح حالات جنف شديد تجاوزت 100 درجة.

وإضاف: المدينة سجّلت خلال عام 2025، أكثر من 134 عملية زراعة كُلى و37 عملية زراعة كبد. كما تواصل توسيع برنامج زراعة الكبد ليشمل المرضى من البالغين والأطفال، ليتجاوز إجمالي عمليات زراعة الكُلى المنفَّذة منذ إطلاق البرنامج حاجز 845 عملية.

وقال القبيسي: «بيورهيلث» و«صحة» تعاونتا مع مستشفى «سينسيناتي للأطفال»، أحد أبرز مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة والمُتصدر التصنيف العام الأميركي لمستشفيات الأطفال في دورة 2023-2024 الصادرة عن U.S. News & World Report، بهدف تطوير طب الأطفال التخصصي في أبوظبي من خلال تبادل الخبرات والبحوث والتدريب الطبي، بما يسهم في بناء مسارات علاجية متكاملة تقلّل الحاجة إلى السفر للعلاج خارج الدولة وتعزّز ثقة المجتمع بالخدمات المحلية.