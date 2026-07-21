الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يفوز بجائزة دولية عن تقنية تحسين صور الأقمار الاصطناعية

«الوطني للأرصاد» يفوز بجائزة دولية عن تقنية تحسين صور الأقمار الاصطناعية
22 يوليو 2026 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

فاز المركز الوطني للأرصاد بـ«جائزة أفضل حالة استخدام مؤثر» خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف، وذلك تقديراً لتطويره حالة استخدام مؤثرة تعتمد على تقنية VIIRS LEO–SEVIRI GEO المبتكرة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية.
وتستند هذه التقنية إلى مخرجات المشروع البحثي بعنوان «تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية» الحاصل على منحة الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بقيادة البروفيسور دانيال روزنفيلد من الجامعة العبرية في القدس، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وتعتمد هذه التقنية على تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية، من خلال الجمع بين التحديثات المتكررة التي توفرها الأقمار الاصطناعية الثابتة والتفاصيل الدقيقة التي توفرها الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، مما يسمح بإنتاج صور عالية الدقة كل 15 دقيقة، بما يدعم عمليات الرصد الجوي والتنبؤات الجوية واتخاذ القرارات التشغيلية بصورة أدق.

أخبار ذات صلة
الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»
«نافس»: استثناء فئات من «زوجات المواطنين» من شرط عدد الأبناء

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، رئيس المركز الوطني للأرصاد: «يعكس هذا التكريم النتائج الملموسة لمنظومة البحث والابتكار التي طورها المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الرائدة حول العالم، ويؤكد الدور المتنامي للأبحاث المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية تدعم الخدمات الأرصادية وترفع جاهزيتها لمواكبة التحديات الجوية والمناخية المتغيرة».
ومن جهتها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: «يمثل هذا الإنجاز مثالاً عملياً على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات واقعية، ويبرز القيمة الحقيقية والمستوى المتقدم للمشاريع البحثية التي ينفذها الباحثون الحاصلون على منح البرنامج».
وتمثّل هذه التقنية حلاً مبتكراً يعزّز دقة عمليات الرصد الجوي والتنبؤات الجوية من خلال معالجة أحد التحديات الرئيسة في الأرصاد الجوية الفضائية. فالأقمار الاصطناعية الثابتة توفّر صوراً كل 15 دقيقة، لكنها أقل دقة من حيث التفاصيل المكانية مقارنة بالأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض. وللتغلب على هذا التحدي، طوّر الفريق البحثي نموذجاً يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتحسين جودة الصور وزيادة دقتها، وتم تدريبه باستخدام نحو 8000 زوج من صور الأقمار الاصطناعية، مما أتاح إنتاج صور أكثر تفصيلاً مع الحفاظ على التحديثات المتكررة المطلوبة للعمليات التشغيلية.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الأقمار الاصطناعية
عبدالله المندوس
علياء المزروعي
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
برنامج الإمارات للاستمطار
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©