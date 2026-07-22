حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير النمسا لدى الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة الدكتور أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر سعادة الدكتور أيتين بيرشتولد، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدا بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.