"صندوق الثبات" من "شراع" يدعم أكثر من 60 شركة بقيمة 5 ملايين درهم

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، "صندوق الثبات لرواد الأعمال"، في مبادرة خصص لها خمسة ملايين درهم بدعم من شركاء إستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الفاعلة في سوق إمارة الشارقة، إلى جانب الشركات ضمن محفظة المركز، ومساعدتها على تجاوز التحديات التي قد تواجهها في مراحل نموها المختلفة.

ويقدم الصندوق منحاً غير مستردة دون مقابل في حصص ملكية الشركات إلى جانب برنامج متكامل للإرشاد والاستشارات وآلية تقييم مبسطة تُسرّع اتخاذ قرارات التمويل، كما يربط الشركات بشبكة من المستثمرين والشركاء الإستراتيجيين والعملاء المحتملين ويدعم وصولها إلى فرص تجارية وأسواق جديدة، بما يعزز جاهزيتها التشغيلية ويزيد قدرتها على التوسع والنمو.

ونجح "شراع" حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 60 شركة من خلال "صندوق الثبات لرواد الأعمال" عبر التمويل والبرامج الداعمة وذلك من بين أكثر من 330 طلباً تلقاها من شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة من أنحاء الدولة، وهو إقبال يعكس اتساع قاعدة الشركات الطموحة الساعية إلى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم المتخصصة لتعزيز نموها واستدامتها ضمن منظومة ريادة أعمال تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً.

ويواصل "شراع" ترجمة التوجهات الوطنية إلى أثر ملموس على أرض الواقع؛ إذ دعم منذ تأسيسه، أكثر من 600 شركة ناشئة وأسهم في تمكين مؤسسيها من جمع أكثر من 1.14 مليار درهم من الاستثمارات.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إن صندوق الثبات لرواد الأعمال ينطلق من رؤية المركز التي تقوم على أن الاستثمار في استمرارية الشركات الواعدة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد، إذ أن تمكن الشركات من تجاوز التحديات ومواصلة النمو يعزز الابتكار ويدفع عجلة النشاط الاقتصادي ويسهم في بناء منظومة ريادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة.

ويجسد الصندوق نموذجاً للتعاون بين مكونات منظومة ريادة الأعمال؛ إذ أن إطلاقه تم بالشراكة مع عدد من الجهات الداعمة من القطاعين الحكومي والخاص بناء على قناعة مفادها أن دعم الشركات الواعدة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة.

ويحرص الصندوق على تمكين الشركات الناشئة من بناء قدراتها المؤسسية عبر توفير الإرشاد والاستشارات المتخصصة التي تساعدها على مواجهة تحديات النمو ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية في مراحل تطورها، وهو توجه يعكس تحولاً في دور منظومات ريادة الأعمال من التركيز على تأسيس الشركات إلى تمكينها من الصمود والاستمرار والتوسع على المدى الطويل.

وتعكس الشركات المستفيدة من الصندوق ملامح جديدة لريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ فبدلاً من التركيز على النمو السريع تعمل هذه الشركات على تطوير حلول عملية تستجيب لاحتياجات السوق بدءاً من الحد من هدر الغذاء وتحسين تغذية الأطفال مروراً بتطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى ابتكار منتجات استهلاكية أكثر استدامة وحلول صحية تعتمد على مكونات محلية.