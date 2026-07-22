الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون بالرياض

الإمارات تشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون بالرياض
22 يوليو 2026 19:46

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في الاجتماع الرابع والخمسين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والخمسين لفريق الربط الخليجي، اللذين انعقدا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ترأس وفد وزارة الداخلية سعادة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، وضم العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد محمود يوسف البلوشي نائب مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد علي الشحي نائب مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري، وعبدالله القحطاني، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل).

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق
الإمارات والهند تعقدان الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرورية بين دول مجلس التعاون.

كما ناقش عدداً من الملفات المتعلقة بالسلامة المرورية، وفي مقدمتها متابعة مشروع الربط الخليجي، واستعراض مستجدات العمل والجهود المشتركة في هذا المجال.

المصدر: وام
دول مجلس التعاون الخليجي
الرياض
الإمارات
آخر الأخبار
إسبانيا وفرنسا تكافحان حرائق غابات وسط موجة حر قياسية
الأخبار العالمية
إسبانيا وفرنسا تكافحان حرائق غابات وسط موجة حر قياسية
اليوم 20:20
ليبرون جيمس يعود لميامي هيت بـ«الخطأ»
الرياضة
ليبرون جيمس يعود لميامي هيت بـ«الخطأ»
اليوم 20:16
«مهرجان الذيد للرطب» ينطلق غداً في «إكسبو الذيد»
علوم الدار
«مهرجان الذيد للرطب» ينطلق غداً في «إكسبو الذيد»
اليوم 20:10
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من «قطارات الاتحاد».. ويوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوا للركاب في 30 نوفمبر 2026
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من «قطارات الاتحاد».. ويوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوا للركاب في 30 نوفمبر 2026
اليوم 20:06
ألفاريز غير مرحب به في برشلونة
الرياضة
ألفاريز غير مرحب به في برشلونة
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©