«قضاء أبوظبي» و«تنمية المجتمع» تتعاونان لترسيخ الاستقرار الأسري

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأكد معالي المستشار يوسف العبري، أهمية الزيارة في تعزيز أوجه التعاون مع دائرة تنمية المجتمع واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود، للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وأشار معاليه إلى أن دائرة القضاء تحرص على توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من أفضل الممارسات، لتعزيز كفاءة الخدمات والارتقاء بجودتها، ومواكبة مستهدفات حكومة أبوظبي في تطوير منظومة عمل حكومي أكثر تكاملاً واستباقية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويعزز استدامة التنمية.

من جانبه، أشاد معالي شامس علي الظاهري، بمستوى التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تمثّل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير مشروع التوجيه والإرشاد الأسري، من خلال اعتماد آلية متكاملة تضمن إحالة الحالات المستفيدة بسلاسة وكفاءة حفاظاً على كيان الأسرة، إلى جانب تطوير خدمة رؤية المحضونين.

كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجال رعاية وتأهيل النزلاء، من خلال تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية المقدمة، واستكمال البرامج التأهيلية والإصلاحية.

وبحث اللقاء كذلك سُبل التعاون في مجال حماية الأطفال من الجرائم وأشكال الإساءة، من خلال تبادل الخبرات في إعداد التقارير النفسية والاجتماعية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزّز كفاءة منظومة حماية الطفل.

وفي نهاية الزيارة، أكد الجانبان على ضرورة مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والارتقاء بجودة الحياة، بما يحقق مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.