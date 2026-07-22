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علوم الدار

«طحنون بن محمد الطبية» تنقذ حياة ثمانيني بعد تمزّق الشريان الأورطي

خلال الجراحة (من المصدر)
23 يوليو 2026 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، التابعة لشبكة «صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث»، عن نجاح فريقها الطبّي في إجراء عملية جراحية طارئة أنقذت حياة مريض يبلغ من العمر 85 عاماً، وصل إلى المستشفى وهو يعاني من تمزُّق في تمدد الشريان الأورطي البطني، في حالة تُعدّ من أخطر حالات الطوارئ الوعائية وأكثرها تهديداً للحياة.
ووصل المريض إلى قسم الطوارئ، وهو يشكو من ألم شديدة في البطن مصحوباً بانخفاض في ضغط الدم. وعلى الفور أُجري له تصوير مقطعي محوسب مع حقن صبغة تباينية، كشف عن وجود تمزُّق في الشريان الأورطي البطني الرئيسي، وهي حالة طبية طارئة قد تؤدّي إلى نزف داخلي سريع، وترتبط بمعدلات وفاة مرتفعة للغاية في حال عدم التدخل الجراحي الفوري.
وفي الحال، تمّ استدعاء فريق جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية لتقييم الحالة. ونظراً لطبيعة التمزق، لم يكن من الممكن تركيب دعامة وعائية عبر القسطرة، مما جعل الجراحة المفتوحة عالية الخطورة الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ حياة المريض.
وقال الدكتور سليمان الشامسي، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في المدينة: «تعاملت فرقنا الطبية مع هذه الحالة بسرعة عالية ودقة فائقة، مع الحرص على اتخاذ جميع القرارات بناءً على أعلى المعايير التي تضمن سلامة المرضى، وتعزّز جودة الرعاية الصحية».
من جانبه، قال الدكتور نشوان أحمد، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التدخلية في المدينة: «كانت هذه الحالة شديدة الخطورة، نظراً لتقدم عمر المريض وشدّة التمزق. أجرينا بالتعاون مع فريق متخصّص من الجراحين وأطباء التخدير جراحة مفتوحة معقّدة لإصلاح الشريان الأورطي، حيث تم استبدال الجزء المتمزق من الشريان وتدعيمه باستخدام رقعة صناعية».

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