20 جائزة تحتفي باليوم العالمي للمانجو في «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

يحتفي مهرجان ليوا للرطب بفاكهة المانجو، تزامناً مع اليوم العالمي للمانجو، وذلك تجسيداً للاهتمام المتزايد بتنوّع الإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها.

وعبر مسابقتين مخصصتين لشوطي المانجو (المنوّع والمحلي)، خصصت هيئة أبوظبي للتراث 20 جائزة قيّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 234 ألف درهم، بواقع 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لكل فئة، تتنافس عليها أجود أصناف المانجو المزروعة في مزارع الدولة.

وبدأ المهرجان أمس استلام مشاركات المزارعين المتميزين في مسابقتي المانجو، حيث باشرت لجان التحكيم التقييم تمهيداً لإعلان نتائج هذه المنافسات القوية مساء اليوم على مسرح ليوا للرطب بمنطقة الظفرة ضمن فعاليات الدورة 22 من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.