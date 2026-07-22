عمار بن حميد يبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالسفير، متمنياً له النجاح والتوفيق، بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وبحث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتسنغ جيشين، سبل توطيد التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر تسنغ جيشين عن خالص امتنانه لسمو ولي عهد عجمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وتطور وفرص واعدة لنجاح الأعمال على الصعد كافة.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.