الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء»: رصد حسابات مخالفة لأحكام القانون

مبنى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي - أرشيفية
23 يوليو 2026 00:59

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حرية الملاحة بالممرات الدولية حق يكفله القانون الدولي
«الموارد البشرية»: 6 حالات لا يستحق بموجبها العامل التعويض عن إصابة العمل

رصد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عدداً من الحسابات الإلكترونية المخالفة لنظام ترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، ووجّه تنبيهات إلى القائمين عليها بضرورة التوقف عن ممارسة إصدار الفتاوى ونشر المحتوى الإفتائي دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بما يعزز تنظيم شؤون الفتوى في الدولة، ويرسخ الامتثال للضوابط القانونية المنظمة لها.
وأوضح المجلس أنَّ عمليات الرصد والمتابعة تُنفَّذ وفق المسار الإداري المعتمد لرصد المحتوى الإفتائي المخالف، وذلك في إطار اختصاصاته القانونية الرامية إلى تنظيم ممارسة الإفتاء، وضبطها وفق إطار مؤسسي يضمن صدور الفتاوى عن المختصين المرخص لهم أو المصرح لهم، بما يحفظ مكانة الفتوى، ويصون المجتمع من الممارسات غير المنضبطة في هذا المجال.
وأكد المجلس أنَّه وجّه تنبيهات إلى الحسابات التي ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، داعياً القائمين عليها إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة إصدار الفتاوى، مشيراً إلى أنَّ القانون يحظر على كافة أفراد المجتمع ممارسة الفتوى عبر مختلف المنصات الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية والرقمية، من دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس أو الجهات المحلية في الدولة، وكذلك إصدار الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها، أو نشر الفتاوى التي من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي، وكذلك يُحظر الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
وأوضح المجلس وفقاً للتشريعات الصادرة بأنه يجوز للجهات المختصة إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي يقوم بنشر فتاوى مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للفتوى في الدولة.
ودعا المجلس أفراد المجتمع إلى أخذ الفتاوى من المؤسسات الوطنية الإفتائية والجهات الرسمية المعتمدة، وعدم الاعتماد على الحسابات المجهولة أو الأفراد غير المرخصين أو المواقع والمنصات غير الرسمية، مع ضرورة التحقق من مصدر الفتوى قبل تداولها أو إعادة نشرها.
وشدّد المجلس على استمرار عمليات الرصد والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ حوكمة الفتوى، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون، وصون المرجعية الوطنية للإفتاء، وحماية المجتمع من الممارسات الإفتائية غير المنضبطة.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
مجلس الإمارات للإفتاء
الفتاوى
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: قصف منشآت مدنية إيرانية مقابل كل هجوم في «هرمز»
23 يوليو 2026
نواف سلام يضع العلم اللبناني في شارع متضرر بقرية زوطر الغربية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: حشد الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب
23 يوليو 2026
سفينتان في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البنك الدولي»: تصاعد حرب إيران يقلص النمو العالمي
23 يوليو 2026
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا رهن بفاعلية المؤسسات
23 يوليو 2026
بيت هيغسيث
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: 37.5 مليار دولار تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران
23 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©