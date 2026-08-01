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شرطة الشارقة تستعيد مقتنيات ثمينة بقيمة نصف مليون درهم

شرطة الشارقة تستعيد مقتنيات ثمينة بقيمة نصف مليون درهم
1 أغسطس 2026 12:28

استعادت القيادة العامة لشرطة الشارقة مقتنيات ثمينة تُقدَّر قيمتها بنحو نصف مليون درهم، خلال أقل من ثلاث ساعات من تلقِّي بلاغ سرقة منزل أحد الرياضيين الموجودين خارج الدولة للمشاركة في معسكر تدريبي، في استجابة أمنية سريعة عكست جاهزية المنظومة الأمنية، وكفاءة فرق البحث والتحري في التعامل مع البلاغات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقِّي بلاغ يفيد تعرُّض منزل الرياضي الواقع في إحدى مناطق إمارة الشارقة للسرقة أثناء وجوده خارج الدولة؛ وعلى الفور انتقلت الفرق المختصة في المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وباشرت إجراء المعاينة الميدانية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات.
وأسفرت الإجراءات التي نُفذت بكفاءة وسرعة عن تحديد هوية المتورطين وضبطهم، واستعادة جميع المسروقات خلال وقت قياسي.
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حماية الأرواح والممتلكات تُمثِّل أولوية قصوى، وأنها تواصل أداء مهامها بكفاءة لضمان أمن المجتمع وصون ممتلكاته، سواء كان أصحابها داخل الدولة أو خارجها؛ بما يعزّز الأمن والطمأنينة في الإمارة.
ودعت أفراد المجتمع إلى الاطّلاع على الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية التي تنشرها عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بالتدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم، خاصة قبل السفر، من خلال إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام أنظمة المراقبة والإنذار، وتجنُّب نشر تفاصيل الرحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بما يسهم في حماية الممتلكات، وتعزيز الأمن المجتمعي، وقضاء إجازة آمنة ومطمئنة

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الشارقة
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