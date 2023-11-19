«لوفر أبوظبي».. ثقافة واستدامة

رشا طبيلة (أبوظبي)

متحف اللوفر أبوظبي، أيقونة معمارية ثقافية وسياحية، تبنت الاستدامة في تصميمها لتكون قصة نجاح بيئية حاصلة على تصنيف 3 لآلئ من نظام الاستدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ.

ففي جزيرة السعديات، يظهر متحف اللوفر أبوظبي بتصميمه الفريد والمتميز وكأنه يعوم على مياه الخليج العربي المتلألئة، حيث تَخدم قبة اللوفر أبوظبي عدداً من الأغراض البيئية، فهي بمثابة مظلة تحمي الساحة الخارجية والمباني الواقعة أسفلها من حرارة الشمس، كما أنها تُوفّر تجربة مُريحة للزوار، حيث تتيح لهم فرصة التجول بين مباني المتحف، وهم يستمتعون بشعاع النور.

وتم تصميم متحف اللوفر أبوظبي على مستوى المرتبة الفضية في الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LED)، وقد حقّق المتحف تصنيف 3 لآلئ من نظام الاستدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، وينشئ المتحف نظاماً بيئياً مُصغراً من خلال تقنيات التصميم وفق معطيات الطاقة الشمسية المستوحاة من الروح الثقافية الإماراتية، بما في ذلك مفهوم العمارة الإقليمية التقليدية، وتقنيات تصفية المياه من الرواسب الحديدية والطاقة وأنظمة التكييف عالية الكفاءة والإضاءة والتجهيزات الصحية. وتشمل التقنيات الأخرى استخدام تأثير التظليل الشمسي لسقف القبة والتظليل الذاتي للمباني، ومنافذ السقف للتهوية المحسّنة للسماح بدخول نور النهار من دون زيادة حرارة المبنى أو تدفق الرياح والكتلة الحرارية المكشوفة مثل الأرضيات الحجرية والتغطية التي تسمح بالتبريد الليلي.

وانطلق مشروع متحف اللوفر أبوظبي في العام 2007، نتيجة الشراكة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة التي تقوم على تطوير نوع جديد من المؤسسات الثقافية. وكانت ثمرة الاجتماعات متحفاً تضرب جذوره في القيم الإنسانية العالمية، وهو الأول من نوعه في المنطقة. ويُمثّل متحف اللوفر أبوظبي فرصة فريدة من نوعها تجمع ما بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية الإمارات العربية المتحدة من جهة، والخبرة الفرنسية في عالم الفن والمتاحف من جهة أخرى، بهدف تسليط الضوء على جوهر الإنسانية، وافتتح المتحف أبوابه للزوار في نوفمبر من العام 2017.

3.2 مليون زائر

صمم المتحف المصمم الفرنسي الشهير جان نوفل، ليجمع بين التصميم المعماري العربي والإماراتي والعالمي، ليظهر لزواره أنه يطفو على مياه الخليج العربي، من خلال قبته الفضية الضخمة التي تزن 7500 طن، وتسمح لمرور أشعة الشمس إلى داخله، ما يوفر بيئة صحية وآمنة للحفاظ على المعروضات الفنية.

واستقطب متحف اللوفر أبوظبي أكثر من 3.2 مليون زائر خلال الخمس سنوات الماضية ومن المتوقع أن يسجل نحو مليون زائر سنوياً للخمس سنوات المقبلة.