«صحة» تحقق مستويات قياسية في برنامج القيمة الوطنية المضافة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مستوى قياسياً في برنامج القيمة الوطنية المضافة، مما يضعها على قائمة شركات الرعاية الصحية الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة في البرنامج.

وتعكس درجة القيمة الوطنية المضافة، وهي إحدى ركائز برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق المحلي، والاستثمار في القوى العاملة، وقدرات التصنيع.

ويظهر التفوق الذي أحرزته شركة «صحة» التزامها التام بالمساهمة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات، ومواءمتها مع مشروع 300 مليار، وهو الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: “نحن فخورون بدورنا الرائد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات، وذلك في ظل جهودنا المتواصلة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل كبير ويعكس هذا التميز حرصنا الدائم على التوسع خارج حدود قطاع الرعاية الصحية، وقيادة التغيير الإيجابي، ودعم الأهداف الوطنية كما نهدف إلى وضع معايير جديدة لأقراننا وتشجيعهم على تحسين الخدمات بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة بينما نقوم بتضمين إطار القيمة الوطنية المضافة في جميع عملياتنا.

وقال سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «تبرهن «صحة» باستمرار على التزامها الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، مما يعزز صحة المجتمعات التي تخدمها وتعكس مكانتنا، كأحد أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، توافقنا التام مع رؤية الحكومة الرشيدة وحرصنا على دعم جهود تعزيز الصناعة المحلية».

يجدر الذكر بأن مجموعة «بيورهيلث» وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة - أبوظبي للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في عام 2023. وهدفت الاتفاقية إلى توسيع برنامج القيمة الوطنية المضافة ليشمل كافة القطاعات على المستويين الاتحادي والمحلي.

وفي العام الماضي، ارتفع الإنفاق على المشتريات والخدمات المحلية من قبل المؤسسات المشاركة في برنامج القيمة الوطنية المضافة، مما ساهم في تحقيق نمو في الإنفاق المحلي بنسبة 17% ليصل إلى 61 مليار درهم.