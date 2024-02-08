«الإمارات للألمنيوم» تعقد اتفاقية توريد الألومينا لتطوير الصناعة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، توقيع اتفاقية تورد الشركة بموجبها الألومينا إلى شركة الألومينا الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى دفع عجلة القطاع الصناعي من خلال صنع منتجات متخصصة من الألومينا، والمساهمة في تحقيق استراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات «مشروع 300 مليار».

وتعتزم شركة الألومينا الصناعية، التي تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة ميثان وشركة باثوال، تطوير أول مجمع من نوعه في دولة الإمارات لتصنيع منتجات متخصصة من الألومينا في منطقة خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي.

وتستخدم هذه المنتجات بشكلٍ واسع في إنتاج المواد المقاومة للحرارة والمواد الكاشطة المستخدمة في التطبيقات الصناعية.



ويتطلب المشروع تأمين مصدر محلي للحصول على الألومينا، وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المنتج الوحيد لها في دولة الإمارات. وبتوقيع اتفاقية التوريد تكون هذه أول عملية بيع من قبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للألومينا المنتجة في مصافيها إلى طرف ثالث، لتسهم بذلك في تعزيز عملية التوسع الصناعي في الدولة. تعد الألومينا المادة الأولية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم، ويتم استخدام إجمال إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً في مصاهر الشركة.



وتسهم عملية توريد الألومينا في توسعة نطاق المبيعات التجارية المحلية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تساعد بدورها في تعزيز الأنشطة الصناعية المحلية. وإضافةً إلى إنتاج الألومينا، تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببيع حوالي نسبة 10% من الألمنيوم الخام إلى 26 عميلاً محلياً في دولة الإمارات لتصنيع منتجات مختلفة، منها إطارات النوافذ وقطع غيار السيارات للاستخدام المحلي والتصدير إلى جميع أنحاء العالم.



وتهدف استراتيجية «مشروع 300 مليار» إلى دفع عجلة القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني. كما تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم بحلول عام 2031.



وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يتوافق هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع أهداف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويتيح لنا الفرص للابتكار في قطاع الألمنيوم نحو حياة عصرية متكاملة. وتأتي هذه الاتفاقية التجارية التي تقتضي توريد الألومينا إلى قطاعٍ صناعي محلي جديد في إطار مساهمتنا في تطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف«مشروع 300 مليار».



ومن جانبه قال نيكونج باثوال، مدير شركة الألومينا الصناعية:«سنتمكن بفضل إمدادات الألومينا من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية ذات الطراز العالمي لدولة الإمارات، من تطوير منصةٍ فريدة لمشتقات الألومينا تسهم في الارتقاء بالصناعات الحالية القائمة في دولة الإمارات، ونطمح بتطوير المزيد من العمليات الصناعية الجديدة في المستقبل».



وتخطط شركة الألومينا الصناعية لتطوير مصنع في منطقة كيزاد بقدرة إنتاجية تبلغ 80 ألف طن سنوياً من منتجات الألومينا المتخصصة، مع إمكانية التوسع للوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنوياً.



ومن المتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل في مجال البناء، و150 فرصة عمل دائمة عند التشغيل. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025.



ويتيح المشروع العديد من الفرص لتوطين المواد المطلوبة في سلاسل التوريد المخصصة للصناعات في الدولة في مختلف القطاعات منها الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والزجاج والإسمنت.



وتستخدم المواد المقاومة للحرارة في العديد من العمليات الصناعية، وتحتاج الإمارات العالمية للألمنيوم إلى هذه المواد في بعض عملياتها الصناعية، ومن المحتمل أن يوفر المشروع نسبة كبيرة من هذه المواد، ما يسهم في رفع المشتريات المحلية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.



بدأت مصفاة الطويلة للألومينا الإنتاج في العام 2019، بعد استثمار نحو 3.3 مليار دولار في تطويرها، وتعمل المصفاة على تحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، وهي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم.



وفي العام 2022، أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.43 مليون طن من الألومينا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرتها الإنتاجية الأصلية، وتلبّي 47% من إجمالي متطلبات الألومينا لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.