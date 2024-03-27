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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
27 مارس 2024 19:32

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تيسير سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2190.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2189.90 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.51 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 895.75 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 986.10 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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