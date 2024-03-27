ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تيسير سياسته النقدية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2190.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2189.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.51 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 895.75 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 986.10 دولار.