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10 ملايين زائر للقرية العالمية خلال موسمها الـ 28

10 ملايين زائر للقرية العالمية خلال موسمها الـ 28
10 مايو 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القرية العالمية، تسجيلها لرقم قياسي جديد باستقطابها 10 ملايين زائر خلال موسمها الـ28، حيث أغلقت أبوابها في 8 مايو الجاري.
وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه: «في الوقت الذي نسدل فيه الستار على هذا الموسم الاستثنائي، فإننا فخورون بتحطيمنا الرقم القياسي وبلوغنا حاجز 10 ملايين زائر، ما يعكس مكانة القرية العالمية الكبيرة كوجهةٍ عالمية للثقافة، كما يرسخ التزامنا بالمساهمة بشكلٍ فاعل في النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي. ويؤكد هذا النجاح أيضاً على الشعبية التي تتمتع بها القرية العالمية بما تتيحه من تجارب ثقافية متنوعة، والالتزام المتميز الذي أظهره فريق العمل وتفانيهم في إنجاح هذا الموسم.
وأضاف: نعمل في دبي القابضة للترفيه على تقديم أفضل الخدمات والتجارب للزوار والضيوف من خلال الابتكار والتطوير المستمر وكذلك بإرساء معايير جديدة للتميز في مجال الترفيه، وفي الوقت الذي نبدأ فيه أولى خطواتنا استعداداً للموسم الـ 29، فإننا نتطلع للكشف عن المزيد من التجارب المبهرة لضيوفنا من جميع أنحاء العالم، والتي ستساهم في ترسيخ مكانة القرية العالمية كوجهة عالمية رائدة في عالم الترفيه. نحن فخورون بما حقّقناه خلال هذا الموسم، وملتزمون برؤيتنا التي تتمحور حول تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا».
واحتفلت القرية العالمية خلال موسمها الـ 28 بأكثر من 90 ثقافة متنوعة، تجسّدت في 27 جناحاً، كما شهدت فعالياتها عروضاً أَدَّاها أكثر من 400 فنان قدموا خلالها أكثر من 40 ألف من العروض التي أبهرت ضيوف القرية العالمية.

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