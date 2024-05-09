46 ألف زائر للنسخة 31 من سوق السفر العربي

دبي (الاتحاد)

اختتم معرض سوق السفر العربي، أمس، فعاليات نسخته الحادية والثلاثين، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بعدد الحضور الذين وصلوا لأكثر من 46 ألف زائر بنمو نسبته 15%، وزيادة كبيرة في عدد الصفقات التجارية التي تم توقيعها خلال أيام المعرض، التي امتدت من 6 إلى 9 مايو.

وشهد المعرض حضوراً بارزاً للوجهات السياحية في الإمارات والوجهات الإقليمية والعالمية، ومشاركة أكثر من 2600 عارض من 160 دولة، مع نخبة من أبرز المتخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف فرص النمو والتوسع في أسواق المنطقة والعالم.

وأكد مشاركون في المعرض أهمية سوق السفر العربي هذا العام كمنصة رئيسية للوجهات السياحية حول العالم لعرض أبرز منتجاتها وبرامجها السياحية ضمن أحد أبرز خمسة معارض عالمية متخصصة في مجال السياحة والسفر والفوز بحصة عقود السياحة الصادرة من أسواق المنطقة خلال العام المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة للمعرض حضور أكثر من 46 ألف شخص، بما في ذلك 33 ألف زائر، حيث يمثل هذا زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في عدد الحضور مقارنة بدورة العام الماضي الثلاثين المميزة لمعرض سوق السفر العربي، مما يسجل رقماً قياسياً جديداً للمعرض، ويظهر قوة ومرونة وزخم قطاع السفر والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط.

وتماشياً مع موضوع معرض سوق السفر العربي 2024، «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، اجتمع أكثر من 2600 عارض من أكثر من 160 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف الدوافع الكامنة وراء نمو الصناعة وتحديد الفرص المستقبلية في قطاع السياحة العالمي.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تمكن العديد من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم خلال المعرض من استكشاف كيف يساهم الابتكار وريادة الأعمال في تشكيل مجتمع أكثر كفاءة وربحية وفعالية لقطاع السياحة المستدامة للأجيال القادمة»، مشيرة إلى أن تحقيق النسخة الحالية رقماً قياسياً جديداً يؤكد مكانة سوق السفر العربي كمعرض عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة تزامناً مع جهودنا الحثيثة في دفع النمو العالمي في هذه الصناعة».

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العربي 2024 قيام نخبة من أبرز صناع القرار من جميع أنحاء المنطقة بتسليط الضوء على كيفية عمل دول الخليج معاً بشكل وثيق لتبسيط العروض السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبادل الخبراء في سوق الرحلات الخارجية الهندية الأفكار الرئيسية خلال جلسة «إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود»، حيث قدم فيريندرا جاين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة VIDEC، وهي شركة استشارات وتحليلات متخصصة في السفر والسياحة والضيافة، تفاصيل تحيط بتقييمات فرص السوق، وتحليل القنوات والتوزيع.

وفازت شركة انتر لنكد بمسابقة الشركات الناشئة لسوق السفر العربي، والتي أقيمت بالتعاون مع شركة انطلاق.

وحصلت حياكم في أبوظبي على جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 متراً مربعاً) في معرض سوق السفر العربي 2024.

وأشار المتحدثون في القمة إلى أنه يجب التغلب على تحديات مختلفة من قبل رواد الأعمال الذين يسعون وراء الحصول على الاستثمارات، مثل مستويات المخاطر وأوقات الانتظار الطويلة للحصول على العائدات. ومع ذلك، يرى المشاركون أن الشركات الناشئة التي لديها قيمة حقيقية قادرة على جذب الداعمين المناسبين.

وسلط المشاركون الضوء أيضاً على الأهمية المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3 والعملات الرقمية المشفرة في تأمين الدعم المالي.