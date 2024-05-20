«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق جولة ترويجية في نيويورك



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إطلاق جولة ومؤتمر عالمي للتواصل مع المستثمرين لعام 2024، بالتعاون مع بنك مورغان ستانلي، حيث تستهل الجولة لقاءاتها في مدينة نيويورك يومي 20-21 مايو 2024.

ويضم وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية رؤساء تنفيذيين ومدراء ماليين وكبار المسؤولين التنفيذيين ممن يمثلون أبرز 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى رأسه غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق.ويتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته أكبر سوق لرأس المال في دولة الإمارات وثاني أكبر سوق في المنطقة العربية، مع بنك مورغان ستانلي على تنظيم اجتماعات محورية بين الشركات المدرجة في السوق وكبار المؤسسات الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ في الولايات المتحدة الأميركية.

وتنتمي الشركات الـ 15 الممثلة في وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 228 مليار دولار أميركي، إلى عددٍ من قطاعات النمو الرئيسية في اقتصاد دولة الإمارات المزدهر وسوق رأس المال الحيوي في أبوظبي. ويشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة مجموعة من التفاصيل والرؤى المتعمقة حول أداء السوق وغيرها من المواضيع المرتبطة بمستقبل أسواق رأس المال، بما في ذلك التمويل المستدام، والقرارات المؤثرة على الاستثمار في الشرق الأوسط، وتكامل استراتيجيات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا أن تكون مدينة نيويورك المحطة الأولى في جولتنا الترويجية العالمية للقاء المستثمرين لعام 2024، حيث يشاركنا وفدٌ يمثل 15 من أكبر الشركات وأكثرها سيولة في السوق، والتي تمثل مختلف القطاعات الرئيسية وسريعة النمو في أبوظبي. يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية ركيزةٌ أساسية في المنظومة المالية الشاملة لإمارة أبوظبي، وتأتي الاجتماعات مع المستثمرين في نيويورك ضمن مساعينا المستمرة لزيادة الوعي بسوق رأس المال في أبوظبي، وفي إطار التزامنا باعتماد قنوات استراتيجية لتنويع الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات وتطويره. كما توفر هذه الجولة فرصةً مثالية لتعريف مزيدٍ من المستثمرين بخيارات وفرص الاستثمار المميزة في أبوظبي، وتمكينهم من الاستفادة منها، إضافةً إلى كونها منصة مميزة لتوسيع شبكتنا الدولية، ودعم شركاتنا ومستثمرينا لتحقيق استراتيجيات النمو والتطوير بعيدة الأمد لديهم.

يمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية عنصراً فاعلاً في واستقطاب رأس المال بالعمل عن كُثب مع شركائه وجميع الأطراف المعنية لتعزيز سيولة السوق وترابطه، حيث يعمل على تلبية احتياجات رأس المال في مختلف القطاعات، ويواكب في الوقت نفسه مختلف متطلبات السوق سريعة التغير وأحدث التطورات الدولية على الصعيدين التجاري والاستثماري.

يضمّ وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية عدداً من ممثلي الشركات المرموقة، بما فيها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأدنوك للتوزيع، وموانئ أبوظبي، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وأدنوك للإمداد والخدمات، والدار العقارية، وشركة بيانات، وشركة الياسات، وبروج للبتروكيماويات، وبرجيل القابضة، وإمستيل لمواد البناء (حديد الإمارات أركان)، وفيرتيغلوب، وبنك أبوظبي الأول.