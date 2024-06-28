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اقتصاد

«مطار الشارقة» و«العربية للطيران» يدشنان رحلات مباشرة إلى مطار أثينا

خلال حفل التدشين (من المصدر)
29 يونيو 2024 01:06

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران عن انضمام العاصمة اليونانية أثينا إلى أحدث وجهات السفر المباشرة للمسافرين عبر مطار الشارقة، حيث تم تدشين أولى هذه الرحلات الجوية خلال الأسبوع الحالي من الشارقة إلى مطار أثينا الدولي، وسيتيح الخط الجديد لعشاق السفر والسياحة 4 رحلات سيتم تسييرها أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد مع خطة لإضافة عدد الرحلات مستقبلاً.
وشهد تدشين الرحلة الافتتاحية علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وأنطونيس أليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين في هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.
وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يمثل إطلاق الخط الجوي الجديد إلى اليونان إضافة مهمة ضمن خطة التطوير والتوسع المدروس لمطار الشارقة من خلال إتاحة المزيد من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين وتنويع الخيارات أمامهم.
وأشار علي سالم المدفع إلى أن مطار الشارقة يرتبط بعدد 26 شركة طيران دولية للمسافرين من أكثر من 100 وجهة في 63 دولة.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: تتيح الرحلات الجديدة لعملائنا في دولة الإمارات وخارجها المزيد من الفرص لاستكشاف اليونان من خلال خدماتنا المميزة والقائمة على مبدأ القيمة المضافة.

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